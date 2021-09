Blaya Rodrigues usou este domingo as suas redes sociais para partilhar um desabafo onde se revela, uma vez mais, uma mulher confiante e segura de si.

"Muitas pessoas me perguntam… como é que tens essa autoestima?

Ora bem, eu acho que trabalho a minha autoestima desde adolescente", confessa, passando a explicar o que a levou a sofrer algumas inseguranças em tempos.

"Porquê? Pá, vamos dizer que eu era quase sempre a rejeitada. Por exemplo, no jogo do bate pé ninguém queria dar me um beijo. Acho que isso e mais uma data de coisas fez com que eu começasse a perceber que não precisava da validação dos outros (estou a falar a nível físico) para ser feliz. A pessoa que sou hoje não é pelo meu corpo, mas sim pela minha personalidade", garante.

"Muita gente agora comenta sobre o meu corpo, mas eu olho-me ao espelho e vejo uma mulher incrível! Mesmo que aumente ou diminua de peso, eu vou continuar a ser incrível. É bom respeitar o corpo que temos e, de alguma maneira, celebrá-lo", defende.

A esta sua mensagem, Blaya, que recentemente foi mãe pela segunda vez, do bebé Theo, juntou um conjunto de fotografias onde exibe a sua atual silhueta.

"Curiosidade. Cada vez que olhos para as fotos antes de estar grávida (tanto da Lau como do Theo) acho que era super magra. Devem comentar assim uns com os outros: porra, como é que ela se acha bonita e gostosa?? YEZZZZZZZ BISHHHH IM HOT AS FUCK", termina.

