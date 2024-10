Ao mostrar um pequeno papel cheio de insultos, Lara Franco Gomes, companheira de Rodrigo Gomes, explicou que o filho de ambos, Tristão, recebeu um "bilhete de uns miúdos da escola antiga que souberam que agora anda no basquete".

"Nem sei bem explicar o que estou a sentir. Algumas palavras nem sequer são insultos – são apenas um reflexo do que se passa na cabeça de miúdos de nove anos, e isso é o que mais me preocupa. O Tristão já passou por muito, mas hoje é um miúdo confiante e seguro do seu valor. Mesmo assim, é triste pensar que ele tenha de aprender a lidar com isto", desabafou Lara Gomes.

"O que me surpreende é que até pessoas próximas, por vezes, comentam que a culpa pode ser do cabelo ou do feitio dele. Mas em nada do que dizem vejo algo negativo no meu filho – essa negatividade está nas palavras delas e no que carregam dentro de si, e não no Tristão", acrescentou.

"No meio de tudo isto, o que mais sinto é um amor imenso e um orgulho que me enche o coração. O Tristão, com o seu cabelo comprido e o seu jeito único, está certo num mundo que tantas vezes insiste em estar errado. Que ele nunca perca a sua luz, que continue sempre a ser quem é – incrivelmente bonito, por dentro e por fora. Eu sou, e sempre serei, a sua maior fã. Para sempre, com todo o meu amor e orgulho", rematou.

