Tendo em conta o trabalho social que sempre marcou a sua carreira, Catarina Furtado tem sido uma das vozes mais proeminentes a chamar a atenção para a crise humanitária que se vive, atualmente, no Afeganistão, na sequência do avanço das tropas dos Talibãs.

Nesta senda, a apresentadora acabou por recordar uma das suas viagens que fez a propósito do seu programa - 'Príncipes do Nada' -, onde teve a oportunidade de conhecer refugiados afegãos.

"Com o meu programa 'Príncipes do Nada' e enquanto Embaixadora do UNFPA entrevistei muitas pessoas, refugiadas, do Afeganistão. Ouvi muitos relatos dramáticos de quem foge da guerra, de quem foi vítima dos Talibãs", começa por dizer numa publicação na sua conta de Instagram.

"Aqui estou eu ao lado de Qasem, arquiteto de 26 anos, e da mulher de 23. Conheci-os em 2019 no campo de Moria, na ilha de Lesvos, Grécia. Mas a sua casa é no Afeganistão. Apesar de Qasem ter feito a Universidade, o clima de terror em que viviam no seu país, obrigaram-nos a partir fazendo uma das travessias mais perigosas do mundo, a do Mediterrâneo em direção à Europa", lamenta.

"O Afeganistão é palco, há demasiado tempo de um cenário de guerra. Resultado de interesses políticos e económicos com protagonistas de todas as partes do mundo. O que é certo é que quem sofre são as pessoas. Sobretudo e sempre, as as mulheres e meninas!!!", alerta, deixando posteriormente uma lista de coisas que as pessoas poderão fazer para ajudar nesta situação.

