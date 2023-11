Rosa Bela 'fez parar' a Internet na noite desta terça-feira, 28 de novembro, com fotografias onde surge com um look algo transparente.

No Instagram, a atriz publicou as imagens e revelou, desde logo, que o visual foi ideia da stylist Sofia de Carvalho.

A artista mostrou-se com uma saia curta e uma camisola da mesma cor, marcada pela transparência. Numa das imagens, os seios ficam parcialmente a descoberto, como poderá ver mais abaixo.

