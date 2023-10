Ossman Idrisse saiu há algumas semanas do 'Big Brother', o que o leva agora a definir projetos fora da 'casa mais vigiada do país'.

O antigo participante do programa da TVI fez uma revelação nas redes sociais sobre a novidade que irá lançar muito em breve.

"Vem aí o novo projeto de conversas reais com ex-concorrentes de reality shows e não só, conversas sobre como é o mundo cá fora por detrás das câmaras e vamos falar de tudo não importa ao que cheire", fez notar Ossman, que anunciou ainda que o nome do projeto será 'Cheiras a...'.

As conversas serão transmitidas no Instagram de Ossman todas as quartas-feiras à noite.

