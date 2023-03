Jon Kortajarena marcou presença na festa pós-Óscares da Vanity Fair e protagonizou um dos maiores lapsos da noite.

Ainda que quase ninguém tenha reparado, a verdade é que o ator e modelo espanhol surgiu no evento com um sapato 'de cada nação'.

A indecisão foi tanta durante a preparação para a festa que Kortajarena acabou por esquecer-se que tinha calçado dois sapatos diferentes.

O 'erro' só foi detetado pelo próprio no final da noite, quando partilhou o sucedido com os seguidores do Instagram. "Só percebi quando cheguei a casa", disse, divertido com a hilariante situação.



© Reprodução Instagram

Além dos sapatos diferentes, o espanhol, de 37 anos, ainda teve de lidar com o facto de um outro famoso, Usher, ter marcado presença na mesma festa com um blazer igualzinho ao seu.

Veja as imagens na galeria.

