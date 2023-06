Esta semana começou a Royal Ascot, um dos eventos que a rainha Isabel II mais adorava, tendo em conta o seu fascínio pela arte equestre. Todos os anos, a monarca fazia questão de marcar presença na competição de maneira a assistir às corridas de cavalos.

Após a sua morte, que aconteceu em 2021, a família real britânica continua a honrar este legado. Esta semana começou mais uma edição da competição à qual o rei Carlos III e a rainha Camilla não faltaram.

Uma das grandes ausências, até ao momento, foi a de Kate Middleton. Segundo a imprensa britânica a princesa de Gales tem estado ocupada com outros compromissos ligados à realeza.

Ainda assim, e a propósito do evento, nesta galeria recordamos os visuais usados por Kate ao longo dos anos. Vale notar que a Royal Ascot tem um rigoroso manual de estilo com mais de 30 anos. Mandam as regras de etiqueta que todas as senhoras usem um chapéu com pelo menos quatro centímetros de base. As saias deverão ser abaixo do joelho e em caso de uso de calças, o visual deverá ser monocromático.

Leia Também: Os visuais do segundo dia do Royal Ascot, o evento que a realeza adora