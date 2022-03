Kourtney Kardashian revelou que as suas tentativas para engravidar através de tratamentos de Fertilização in Vitro "deixaram-na na menopausa", causando igualmente um aumento substancial de peso.

A celebridade, de 42 anos, falou abertamente sobre o assunto numa promoção ao novo reality show da família - 'The Kardashians' - que estreia a 14 de abril no Hulu.

"É tão rude fazer comentários a pessoas quando não fazes ideia do que se passa. A medicação que me têm dado, deixaram-me na menopausa. Literalmente na menopausa", sublinha a celebridade.

Recorde-se que Kourtney está a tentar ter outro filho com Travis Barker, de quem está noiva. A Kardashian já é mãe de Mason, de 12 anos, Penelope, de nove e Reign, de sete, frutos do anterior relacionamento com Scott Disick.

