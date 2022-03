Kourtney Kardashian e Travis Barker gostavam de ter um filho em comum e não escondem esse desejo.

No novo trailer de 'The Kardashians', da Hulu, que foi lançado esta segunda-feira, é revelado que o casal quer aumentar a família.

"O Travis e eu queremos ter um bebé", diz Kourtney antes de os noivos serem vistos numa consulta.

De recordar que Kourtney Kardashian é mãe de três crianças, Mason, de 11 anos, Penelope, de nove, e Reign, de seis, fruto da relação terminada com Scott Disick. Por sua vez, Travis Barker é pai de Landon, de 18 anos, e Alabama, de 16, do casamento com Shanna Moakler, de quem se separou em 2008.

