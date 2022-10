Chegou o grande dia, aquele em que Cristina Ferreira sobe ao palco para pela primeira vez partilhar a sua experiência profissional de forma motivacional. A apresentadora dá voz e nome à primeira edição do 'Cristina Talks', realizado este sábado, 15 de outubro, em Gondomar.

Pronta para dar início à conferência, na qual contará com a companhia de outros convidados, Cristina partilhou com os fãs do Instagram o look escolhido para a ocasião.

A comunicadora combinou um vestido curto preto com umas botas texanas da mesma cor. No vestido saltou à vista um detalhe que marca a diferença, as mangas surgem adornadas com um desenho de flores e ramagens em dourado - uma espécie de pulseira colocada na manga da peça.

Espreite a galeria para ver o look completo.

