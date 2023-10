O Halloween, ou Dias das Bruxas, está mesmo aí à porta. Apesar de não assinalarem a data publicamente, William e Kate Middleton costumam fazer várias atividades relacionadas com a mesma com os filhos, adianta a revista Hello!.

Se Kate mantiver a tradição de outros anos, é provável que volte a fazer o 'doçura ou travessura' com os filhos, nomeadamente, o príncipe George, a princesa Cahrlotte e o príncipe Louis.

"A Kate bateu às portas em Londres com os filhos no Halloween. 'Doçura ou Travessura'. Foi muito amigável e terra-a-terra", notou um dos vizinhos dos príncipes de Gales.

