William e Kate têm tido agendas oficiais bastante preenchidas nos últimos dias, tendo marcado presença em inúmeros eventos. No entanto durante os próximos dias esse cenário vai mudar.

O ritmo dos príncipes de Gales já abrandou esta semana e deverá manter-se assim na próxima devido não a um, mas três motivos: Os filhos, os príncipes George, Charlotte e Louis.

Tal como as restantes crianças em Inglaterra, o futuro príncipe herdeiro e os irmãos mais novos estão em período de férias escolares, pelo que os pais querem passar mais tempo com as filhos, 'esvaziando' para isso a agenda quase por completo.

De recordar que atualmente os três irmãos estudam na Lambrook School, em Windsor.

