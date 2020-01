Atores vencedores de Óscares geralmente parecem ter nascido com um talento inato, com a nomeação a assinalar apenas a sua inclusão na classe de elite de Hollywood. Mas não nos enganemos: toda a gente tem os seus dias bons e maus, e mesmo o talento de topo atual teve os seus dias péssimos no passado.

Nesta galeria irá ver os piores filmes dos nomeados ao Óscar de Melhor Ator de 2020!

