Jessica Athayde é uma mãe para lá de babada e, por isso, em sua casa não faltam nomes carinhosos para chamar ao bebé Oliver.

Curioso para saber quais são os nomes que a atriz mais chama ao seu menino? A sua última publicação no Instagram responde a esta questão.

"Gordini, gordo, tartaruga, Oli, macaquinho, Oliver (quase nunca), bebé da mãe, bochechas, fofo... Aqui em casa vale tudo", contou Athayde.

E como será que Oliver vai chamar à mãe? "Insisto com o mummy, mas se ele me quiser chamar ju ju ju (Júlio) ou bá bá bá (Bali) eu derreto -me na mesma. Que venha a mamã ou mamazinha. Não quero saber. Ele pode tudo Bebé mais bem disposto de sempre", estes são para já os palpites desta mãe babada.

