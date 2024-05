Jennifer Lopez e Ben Affleck estão em "páginas completamente diferentes" agora que a fase de lua de mel passou, aponta a imprensa internacional.

Há semanas que correm rumores de que o casal, que ficou conhecido como 'Bennifer', está separado.

Uma fonte revelou à revista Us Weekly que a artista e o ator decidiram "dar um espaço" de maneira perceber se a sua relação "é o certo".

É ainda realçado que Affleck "não concorda com o estilo de vida de Jennifer" e que sente as coisas "esfriaram no seu casamento".

"Ambos têm carreiras exigentes que requerem que fiquem em cidades diferentes" apontou. "Ela é muito focada no trabalho e dá tudo dela", acrescentou.

"Com o tempo, a Jennifer e o Ben perceberam que era muito difícil comunicar efetivamente. Pequenos mal-entendidos aumentaram para grandes discussões. Têm abordagens diferentes ao conflito", destaca.

No mesmo sentido, o casal não partilha as mesmas perspetivas no que diz respeito à educação dos filhos e finanças.

Recorde-se que os dois casaram em 2022.

