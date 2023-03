Rihanna foi uma das estrelas que mais prendeu as atenções na noite dos Óscares 2023. A cantora brilhou na passadeira vermelha e depois em palco, durante a sua atuação.

Na passadeira vermelha, Rihanna apostou num vestido de cabedal conjugado com alguma transparência. A peça ao estilo dominatrix, de Alaïa, deixou à mostra a barriguinha da cantora, que está atualmente grávida do segundo filho.

Mais tarde, Rihanna voltou a brilha mas em palco. Ao dar voz ao tema nomeado ao Óscar de Melhor Canção Original, 'Lift Me Up', que faz parte da banda sonora do filme 'Black Panther: Wakanda Forever', a cantora surgiu com um deslumbrante conjunto repleto de cristais.

O look, da autoria de Maison Margiela, era composto por um soutien, com os referidos cristais pendurados na sua barriga, e calças pretas estampadas.

Veja na galeria os dois looks completos.

Leia Também: Lady Gaga corre para ajudar fotógrafo que caiu na red carpet dos Óscares