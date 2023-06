Depois de terem estado numa visita oficial a Espanha há oito anos, Abdullah II e Rania da Jordânia regressaram ao país.

A primeira paragem foi Madrid, esta segunda-feira, dia 19 de junho, com Rania e Letizia a visitaram as escolas que estão implementadas num programa público de emprego e formação que tem como finalidade a inserção de desempregados com menos de 25 anos de profissões relacionadas com a recuperação ou valorização do património artístico.

A rainha Letizia, relata a Hola, foi a primeira a chegar e escolheu para esta ocasião um elegante vestido com bordados de flores em cores vivias, sem mangas e decote em barco. O visual ficou completo com uma mala nude Carolina Herrera e sapatos de salto alto cor de rosa.

Por sua vez, a rainha Rania escolheu igualmente um vestido elegante mas completamente diferente do visual primaveril da mulher de Filipe VI de Espanha. Um look simples e preto, com alguns detalhes na cintura e mala tiracolo rosa claro, da Fendi, esta foi a opção de Rania. Veja algumas imagens na galeria.

