Rania da Jordânia foi uma das personalidades que mais se destacou no casamento do filho mais velho, o príncipe Hussein, com a arquiteta Rajwa Al-Saif.

Para o dia, a monarca elegeu dois visuais. O primeiro, para a cerimónia religiosa, foi um imponente vestido preto da Dior, com pormenores na gola e nas mangas.

O segundo vestido não ficou atrás, muito pelo contrário. O modelo, de Elie Saab, foi alvo dos mais diversos elogios. A peça estava repleta de bordados, pedrarias e detalhes muito ricos. O modelo faz parte da coleção de alta costura primavera/verão 2023.

Segundo a revista Hola!, a versão de Rania é exclusiva, uma vez que a versão original é de manga à cava.

Quanto à tiara, pertencente à casa Fred, tem como base ouro branco e 1300 diamantes, cujo pedra central é de 20 quilates.

