Lady Gaga foi a mulher dos grandes contrastes na noite dos Óscares 2023. A cantora deslumbrou na red carpet com um look diva e mais tarde subiu a palco com um visual altamente descontraído.

Na red carpet, Gaga apostou num ousado vestido Versace de saia larga preta e parte superior com uma ousada transparência (até à zona do rabiosque). O visual ficou completo com apontamentos de diamantes, penteado cuidado e um arrasador batom vermelho.

A contrastar esteve o look que a artista elegeu para subir ao palco e dar voz ao tema 'Hold My Hand', do filme 'Top Gun: Maverick', nomeado na categoria de Melhor Canção Original. Aparentemente sem maquilhagem, Gaga apostou numas simples calças de ganga rasgadas, camisola larga cinzenta e ténis All Star.

Veja na galeria os dois looks completos.

