Sofía Vergara e Joe Manganiello finalizaram os termos do acordo do divórcio ao fim de cerca de oito meses do anúncio da separação.

Nos documentos obtidos pela People é possível perceber que os atores concordaram em dividir os seus bens de acordo com o acordo pré-nupcial.

Ambos vão manter os bens pessoais - como as joias, roupas e outros - e qualquer ganho que obtiveram após a data da separação, a 2 de julho de 2023. Também não houve nenhum pedido de pensão de alimentos.

Estas novas informações chegam cerca de dois meses depois de ter sido revelado que o ex-casal chegou a um acordo no processo da separação.

