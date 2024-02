Sofía Vergara e Joe Manganiello chegaram a um acordo para finalizar o divórcio.

A atriz de 'Modern Family' e o ator de 'True Blood' anunciaram o fim do casamento de sete anos em julho de 2023 e agora deram o último passo para dissolver a união.

De acordo com um documento obtido pela revista People, o divórcio tramita como ação incontestada, o que significa que ambas as partes compareceram e "celebraram um acordo escrito sobre os seus bens e o seu casamento (...) que foi submetido em tribunal".

De acordo com os documentos, Joe também pediu ao tribunal o fim do apoio conjugal para ambas as partes.

