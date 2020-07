Entre as maiores honras que as pessoas aspiram a conquistar como reconhecimento pelo trabalho da sua vida, ser nomeado 'Sir' ou 'Dame' pela rainha da Inglaterra provavelmente estará no topo da lista.

É possível ser armado cavaleiro ou dama, independentemente da sua profissão, mas as profissões em que a condecoração é particularmente comum incluem serviço público e político, educação e artes.

Além disso, o título não é reservado aos cidadãos britânicos. Os não cidadãos também podem receber títulos honorários. Veja esta galeria para descobrir quais das nossas estrelas favoritas de Hollywood têm o título de 'Sir' ou 'Dame'.

