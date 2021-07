A SIC decidiu apostar numa nova grande produção que está a recriar uma nova versão do clássico do cinema português 'O Pai Tirano', com estreia prevista para o final de 2021.

A trama conta com "um elenco de luxo" do qual fazem parte José Raposo, Miguel Raposo, Rita Loureiro, Diogo Amaral, Jessica Athayde, Carolina Loureiro, Diogo Valsassina e Igor Regalla. Este último o autor das fotografias agora divulgadas no Instagram da SIC e que nos mostram os bastidores desta história pelos olhos do ator.

Veja as imagens na galeria.

