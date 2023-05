O 'Somos Portugal' tem no próximo domingo, 28 de maio, um trio de apresentadores renovado. Idevor Mendonça estará esta semana de fora do formato semanal.

O formato será por isso apresentado pelas residentes Mónica Jardim e Fanny Rodrigues, com a companhia especial de Nuno Eiró.

No papel de repórter convidada estará a jornalista Susana Pinto.

Quanto ao motivo que leva à ausência de Idevor, sabe-se que o comunicador casa-se no fim de semana com a namorada de longa data. A informação foi confirmada por Maia no programa 'Noite das Estrelas', da CMTV.

"O Parque do Corgo volta a receber a alegria dos transmontanos, num evento que vai juntar o melhor da gastronomia e das tradições no meio da natureza! A Mónica, Fanny e Nuno Eiró junta-se Susana Pinto, que vai ser a nossa repórter de serviço", anunciou a TVI.

