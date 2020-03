As estações de televisão portuguesas tiveram na última semana de se adaptar à realidade atual do país. A SIC tomou medidas drásticas no que toca à prevenção da pandemia do novo coronavírus. Foram suspensos os programas de daytime da estação, como é o caso de 'O Programa da Cristina' e 'Júlia'. Sem programas em direto, a estação de Paço de Arcos está apenas a passar programas gravados.

Já a TVI resolveu suspender, entre a passada sexta-feira e esta segunda-feira, o programa 'Você na TV' e 'A Tarde é Sua' para passar a colocar no ar diariamente uma emissão especial, gravada em direto, sobre a Covid-19 - 'Todos Por Todos'.

Esta terça-feira a estação de Queluz de Baixo voltou à normalidade e os programas da manhã e da tarde voltaram a ser emitidos em direto. Manuel Luís Goucha está responsável pelo 'Você na TV' e Leonor Poeiras pela 'A Tarde é Sua'.

Quanto à RTP, 'A Praça da Alegria' continua a ir para o ar com os apresentadores Jorge Gabriel e Sónia Araújo. Durante a tarde, é Tânia Ribas de Oliveira quem está em direto com 'A Nossa Tarde'.

Recorde-se que, tal como os apresentadores dão conta nas suas redes sociais, apesar de continuarem a ir para o ar em direto, todos os programas acima referidos sofreram cortes nas equipas e estão a trabalhar com enormes medidas de segurança.

Leia Também: RTP suspende 'Got Talent': "Duas juradas do programa estão em quarentena"