O casamento de Catarina Gouveia e Pedro Melo Guerra continua a ser um dos temas do momento no mundo dos famosos em Portugal. Depois de mostrar ao pormenor o vestido de noiva que no passado sábado usou na cerimónia, a atriz resolveu dar a conhecer os detalhes que fizeram a diferença no look dos noivos.

Falamos, como não poderia deixar de ser, dos acessórios que Catarina e Pedro usaram para completar o look. Aliás, na opinião da noiva estes foram mesmo "os acessórios perfeitos".

Tal como a própria fez questão de referir na publicação, tanto o relógio usado pelo noivo como as joias da atriz fazem parte da coleção da marca Cartier.

Veja as imagens na galeria.

