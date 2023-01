A última edição do 'The Voice Portugal' terminou no domingo, dia 22 de janeiro. Em antena destacaram-se o talento dos participantes e o estilo de apresentadores, Catarina Furtado e Vasco Palmeirim, e de mentores, Carolina Deslandes, Marisa Liz, Diogo Piçarra e Dino d’Santiago.

Marisa Liz usou ao longo de todas as galas 12 looks diferentes, todos criados pelo designer de moda Luís Carvalho.

As peças foram desenvolvidas em sintonia entre a cantora e Luís Carvalho, transmitindo na perfeição "a personalidade irreverente da artista".

"É difícil explicar o quão privilegiado sou de trabalhar com mulheres inspiradoras, a Marisa é sem dúvida das pessoas mais incríveis, criativas e inspiradoras com quem tenho oportunidade de trabalhar e guardar no meu coração", referiu Luís Carvalho sobre a amiga.

Veja na galeria os 12 looks usados por Marisa Liz.

