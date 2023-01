Está decidido: Gustavo Reinas é o mais recente vencedor do 'The Voice Portugal'!

A 10.ª edição do concurso da RTP chegou ao fim este domingo, dia 22 de janeiro, e culminou com a vitória do jovem de apenas 16 anos, numa gala que também contou com Sónia Tavares, Pedro Abrunhosa e Aurea, entre outros artistas conhecidos.

Desta forma, Gustavo Reinas sucede a Rodrigo Lourenço, vencedor da edição do ano passado deste programa.

Siga o link

Em breve, recorde-se, estreia uma nova edição de 'The Voice Kids', a versão infantil do concurso. Os mentores, conforme já foi anunciado pela estação, serão Carlão, Fernando Daniel, Aurea e Bárbara Tinoco.

Leia Também: Aniversário de Marco Paulo, 'Ex-periência' empurrada e 'The Voice' acaba