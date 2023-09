Orlando Bloom decidiu partilhar um momento mais pessoal com que o segue. Neste caso, destacando a sua relação com a filha Daisy Dove Bloom.

O ator, de 46 anos, capturou o momento em que fez uma videochamada com a menina, de três anos, e destacou depois a imagem nas stories da sua página de Instagram.

"Conversar com a minha filha no FaceTime às vezes pode parecer que estou a conversar com um elenco de personagens da Disney", escreveu ao mostrar vários bonecos que a filha trouxe para a conversa com o pai em videochamada.



© Instagram

De recordar que a menina é fruto da relação de Orlando Bloom com Katy Perry. O ator é também pai de Flynn Bloom, de 12 anos, que nasceu da relação anterior com Miranda Kerr.

