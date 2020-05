Arnold Schwarzenegger mostrou mais uma vez o orgulho que tem pelos filhos. Desta vez, foi Christopher quem protagonizou uma publicação do pai 'babado'.

O jovem, de 22 anos, acabou a sua formatura na Universidade de Michigan, momento que ficou marcado na página de Instagram de Arnold Schwarzenegger.

"Christopher, és um campeão e eu amo-te. Sei que a tua graduação em Michigan não foi a comemoração com que sonhaste durante anos, mas ver-te a caminhar no palco não é o que me deixa orgulhoso de ti: é a tua compaixão, o teu duro trabalho, a tua visão, o teu sentido crítico e o teu altruísmo que me fazem explodir de orgulho. Mal posso esperar para te ver a continuar a subir e a conquistar", escreveu o ator na legenda de uma fotografia do filho.

De acordo com o Page Six, as graduações universitárias estão a decorrer online por causa da pandemia do novo coronavírus.

Christopher é fruto da antiga relação de Arnold Schwarzenegger com Maria Shriver. O ex-casal tem mais três filhos em comum, Patrick, de 26 anos, Christina, de 28, e Katherine, de 30.

