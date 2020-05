Katherine Schwarzenegger Pratt não passou despercebida no passado fim de semana, enquanto passeava pelas ruas de Los Angeles.

Grávida pela primeira vez, a filha de Arnold Schwarzenegger exibiu a sua já grande 'barriguinha', momento que ficou registado.

Com um look justo, descontraído, em tons de preto, foi assim que a mulher de Chris Pratt surgiu em píblico, enquanto passeava com o amigo de quatro patas, como pode ver nas imagens da galeria.

Recorde-se que este será o primeiro filho do casal, no entanto, o ator é ainda pai de Jack, de sete anos, fruto do anterior casamento com Anna Faris.

