Já são muitas as homenagens feitas nas redes sociais após a notícia da morte de Tina Turner. Entre as partilhas, destacam-se as palavras de Oprah Winfrey.

Na publicação que fez na sua página de Instagram, recordou que a relação com Tina Turner, que começou como fã que seguia cada espetáculo pelo país e terminou numa grande amizade.

"Ela é a nossa eterna deusa do rock 'n' roll. [...] Foi um modelo não só para mim, mas para o mundo. Encorajou uma parte de mim que eu não sabia que existia", disse a apresentadora.

Na mesma partilha, Oprah destacou o momento em que Tina Turner "reivindicou a sua liberdade após anos de violência doméstica", falando do fim do casamento da cantor com Ike Turner. A coragem da cantora foi uma inspiração, assim como a sua forma de viver a vida.

Antes de terminar, contou: "Uma vez, ela partilhou comigo que, quando chegasse a hora de deixar esta terra, ela não iria ficar com medo, mas animada e curiosa. Porque ela aprendeu a viver cercada pelo amado marido, Erwin, e pelos amigos". De recordar que depois do fim do casamento com Ike, Tina Turner casou-se com Erwin Bach.

"Sou uma mulher e ser humano melhor porque a vida dela tocou a minha. Ela era simplesmente a melhor", rematou. Veja a publicação na íntegra:

