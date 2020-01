Sendo uma grande admiradora de Meghan Markle e do príncipe Harry, Oprah Winfrey não deixou de comentar o tema do momento: A saída dos duques de Sussex do núcleo protocolar da família real britânica.

Em declarações ao TMZ, a apresentadora norte-americana expressou o seu apoio ao casal, revelando-se compreensiva com as repercussões desta decisão uma vez que não foi tomada por impulso.

Oprah frisa que, tal como foi referido no comunicado da rainha Isabel II, a ideia há bastante tempo que tem vindo a ser discutida.

Portanto, se o príncipe Harry "acha que é o melhor para a sua família, quem somos nós [público] para criticar?", remata.

