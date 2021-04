Olivia Wilde surpreendeu os seguidores da sua página de Instagram com uma rara fotografia dos filhos, Otis Alexander e Daisy Josephine, fruto do casamento terminado com Jason Sudeikis.

Uma imagem que foi destacada num momento especial. Isto porque o filho mais velho, Otis, completou sete anos. De destacar que a filha mais nova, Daisy, tem quatro anos.

Na fotografia os meninos aparecem de costas, durante um passeio de barco.

Mas não ficou por aqui. Nas stories, na mesma rede social, a mãe 'babada' destacou um outro registo em que aparece a dar um carinhoso beijo ao menino e escreveu: "O meu coração completou sete [anos]".

[Olivia Wilde com o filho mais velho]

