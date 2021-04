Harry Styles foi apanhado durante um encontro com a atual namorada, Olivia Wilde. Os dois foram vistos em Londres, esta quarta-feira, dia 14 de abril, num jantar, uma vez que as restrições do confinamento foram levantadas.

"Eles pareciam bastante próximos numa mesa para dois afastados dos outros clientes", revelou uma fonte ao jornal britânico Daily Mirro.

Esta mesma fonte referiu que a cumplicidade entre o músico e a atriz era notória: "Eles pareciam completamente apaixonados", descreveu.

O antigo membro dos One Direction, de 27 anos e a atriz, de 37, agradeceram ainda a todos os funcionários do estabelecimento.

Note-se que o romance entre Olivia e Harry começou pouco tempo depois de ambos terem trabalhado juntos no filme 'Don't Worry, Darling', no ano passado.

Antes disto, Wilde já tinha terminado o noivado com Jason Sudeikis, pai dos seus dois filhos, após nove anos de relacionamento.

