Olivia Wilde não ficou indiferente à vitória de Harry Styles e comemorou o Grammy que o artista recebeu, de uma forma subtil, ao partilhar uma fotografia de Paul McCartney.

Esta segunda-feira, a atriz, de 37 anos, publicou nas stories da sua página de Instagram uma foto do cantor quando este era jovem, e que aparece a comer uma fatia de melancia. Uma publicação que, aparentemente, serviu para homenagear a música 'Watermelon Sugar' de Harry, de 27 anos, que venceu o prémio de Melhor Performance Solo Pop.

Mas não ficou por aqui e voltou a destacar outra lenda do rock and roll para dar os parabéns a Styles pela atuação nos Grammy, tendo publicado uma foto antiga de Mick Jagger em palco - que aparece também com um casaco em couro, preto -, destaca o Page Six.

Leia Também: Liam Payne felicita Harry Styles após vitória nos Grammy