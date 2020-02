Olívia Ortiz tornou-se conhecida do grande público em 2012 com a participação na novela 'Anjo Meu', da TVI. Desde então que se mantém uma presença assídua no pequeno ecrã, mas foi na apresentação que encontrou a sua vocação, tendo já conduzido vários formatos na estação de Queluz, como o pós-gala da 'Casa dos Segredos 7' e o programa 'Juntos em Festa'.

Nos últimos anos rendeu-se à esfera digital e aventurou-se como youtuber e produtora de conteúdos no Instagram, onde já conta com mais 302 mil seguidores. Além da faceta comunicativa, tem apurado o gosto pela moda e pelas viagens.

Está de parabéns esta terça-feira, pelas 33 primaveras, uma das mais reconhecidas personalidades da televisão e do digital em Portugal. Clique na galeria e confira alguns dos registos que encantaram os fãs da aniversariante.

