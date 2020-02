É uma das maiores digitais influencers do mundo e tornou-se também um ícone de estilo. Com mais de 8 milhões de seguidores, Camila Coelho partilha diariamente a sua vida nas plataformas online, onde tem crescido desde que criou o canal de YouTube em 2013, mas apenas recentemente tornou pública a luta contra a epilepsia.

Em entrevista ao programa 'This Morning', da CBS, a brasileira revelou que sofreu a primeira crise aos nove anos e desde então que mantém a doença em segredo.

"A pior parte é agora, quando penso em ter bebés. Se tiveres uma convulsão quando estiveres grávida, podes perder o bebé. Estou um pouco assustada", confidenciou, visivelmente comovida, como é possível ver num teaser que partilhou nas redes sociais.

Camila Coelho é casada com Ícaro Brenner há quase dez anos. Também numa entrevista recente à revista People, a digital influencer falou do adiamento deste que é um dos seus maiores sonhos: "Sempre quis ser mãe. Venho de uma família grande e sonho com a barriga, amamentar, tudo isso".

A youtuber contou ainda que foi aconselhada a parar de tomar a medicação, mas ao procurar um novo neurologista este alertou-a para não o fazer. "Fiquei em choque. Ele disse: ‘Se estiveres limpa e tiveres uma crise, podes perder o bebé. Podes prejudicar a tua saúde’. Mas e se o meu filho nascer com um problema? Ia sentir-me tão culpada. É a decisão mais difícil da minha vida e é assustador, mas eu sei que só preciso de ter fé", rematou.