Olivia Munn espalhou ternura nas redes sociais com a partilha de uma foto amorosa em que John Mulaney aparece com o filho de ambos, Malcolm Hiệp Mulaney, que nasceu no final de novembro.

Além da imagem mostrar pai e filho num momento carinhoso, a atriz chamou ainda a atenção dos fãs para o facto de não ter desfeito a árvore de Natal.

A imprensa internacional nota ainda que a publicação foi realizada depois de Mulaney terminar oficialmente o processo de divórcio com Anna Marie Tendler.

Recorde-se que John Mulaney e Olivia Munn começaram a namorar há um ano, depois do artista se separar da ex-companheira.

