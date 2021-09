Olivia Munn não podia estar mais grata por todo o carinho que tem recebido desde que foi revelado que está grávida.

A atriz prepara-se para ser mãe do primeiro filho em comum com John Mulaney e falou sobre esta nova fase ao Access com Mario Lopez.

"Estou a sentir-me muito bem. A manifestação de amor e apoio tem sido realmente incrível", disse, falando do carinho que está a receber.

Mas não ficou por aqui e confessou também que ainda não decidiu se vai querer saber o sexo do bebé antes do seu nascimento.

