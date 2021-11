Olivia Munn vive um momento de muitas emoções fortes. A atriz, de 41 anos, está prestes a ver nascer o primeiro filho com John Mulaney.

Grávida, Olivia Munn conversou com Hoda Kotb no 'Today', esta quarta-feira, e admitiu estar "animada" mas com "medo" de ser mãe.

"Sinto-me bem. Estou com medo. Estou nervosa e animada", disse através de uma videochamada. "Sinto que todos os dias os sentimentos estão a mudar".

Nesta nova fase da sua vida, a atriz mostra-se preocupada com todas as mudanças e teme não estar pronta para receber o bebé.

"Não sei quantos cobertores um bebé precisa... Gostava que alguém pudesse dizer-me", comentou.

Mas apesar de todas as emoções e mudanças, a estrela de 'Ride Along 2' e John Mulaney estão "muito animados" por estarem prestes a serem pais pela primeira vez.

"Falamos sobre as mesmas coisas... Em que tipo de berço vamos colocar o bebé? O que é que o bebé vai vestir?", acrescentou, partilhando algumas das preocupações que ambos têm tido. "Honestamente, agradeço a Deus pelo Instagram, Facebook e blogs porque há muitas mães a divulgarem boas informações, e isso tem sido a minha salvação", disse ainda.

