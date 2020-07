Olivia de Havilland, a última sobrevivente da era dourada de Hollywood, completou 104 anos esta quarta-feira, dia 1 de julho.

A lenda de Hollywood nasceu em 1916, no Japão e estreou-se no cinema aos 19 anos, no filme 'A Midsummer Night’s Dream' ('Sonho de uma Noite de Verão'), em 1935, como destaca o New York Post.

Desde então, integrou o elenco de várias longas-metragens, entre elas o romance 'Gone with the Wind' ('E tudo o vento levou'), 'Captain Blood' ('O Capitão Blood'), ou 'The Adventures of Robin Hood' ('As Aventuras de Robin dos Bosques').

Veja na galeria algumas fotografias de Olivia de Havilland, que atualmente mora em Paris.

