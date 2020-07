Decorreu, este fim de semana, o aniversário que marcou os 37 anos de vida de Khloé Kardashian e, como mandam as tradições da família, festa rima com extravagância.

É por isso que um dos mais importantes pormenores para as celebrações foi escolhido ao pormenor: para o grande dia, a socialite escolheu um vestido curto dourado, banhado com pequenos cristais e no qual 'investiu' cerca de 2.500 dólares, cerca de 2.200 euros.

Adianta ainda o portal Page Six que a peça de vestuário foi criada, à medida, pelo famoso designer de moda Yousef Al-Jasmi, que já foi 'contratado' diversas vezes pela família Kardashian para outras ocasiões festivas.

“A equipa da Khloé deu-me total liberdade para fazer o vestido como achasse melhor. É por isso que adoro trabalhar com eles”, comentou o designer, citado pela mesma fonte.

