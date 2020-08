Diana Pinto e o namorado foram pais pela primeira vez há precisamente seis dias. Vicente trouxe uma enorme felicidade à vida do casal, mas também uma nova vida para ambos.

Esta quarta-feira, dia 26, a filha de João Vieira Pinto e Carla Baia usou as suas redes sociais para partilhar com os seguidores um sincero desabafo sobre esta primeira semana no papel de mãe.

"As nossas manhãs são assim: olhos inchados, olheiras, pernas inchadas, mamas quase a rebentar mas com o coração cheio de amor. A maternidade acarreta uma aprendizagem diária que fica muito mais fácil quando olho para este boneco, de resto pensamento positivo e, mais que isso, atitude positiva", declarou Diana na legenda de uma imagem onde se mostra ao lado do seu menino.

