Matthew McConaughey mostrou os seus talentos para o canto durante uma viagem com Snoop Dogg. Num vídeo partilhado pela estrela de Hollywood na sua página de Instagram, os dois aparecem a cantar o êxito 'On the Road Again', de Willie Nelson.

Os seguidores de Matthew adoraram esta parceria, de certa forma improvável, pedindo mesmo que fosse considerado a gravação de um disco em conjunto.

Conforme destaca a imprensa internacional, o vídeo foi gravado de maneira a promover um workshop online de McConaughey intitulado 'Road Trip: Highway to More'. No curso, os alunos irão ter acesso aos ensinamentos de vida baseados no livro 'Greenlights', lançado pelo artista em 2020.

O workshop quer ajudar as pessoas a encontrar valor nas suas vidas, enquanto aplicam os conselhos de McConaughey.

