No 'Taskmaster' protagonizaram momentos hilariantes e a verdade é que a cumplicidade entre Nuno Markl e Inês Aires Pereira não terminou com a saída da atriz do programa da RTP1, pelo contrário.

Prova disso foi o vídeo que o comediante e radialista da Comercial partilhou na noite desta quinta-feira, 30 de novembro, na sua página de Instagram.

Na gravação, que poderá ver na galeria, Inês surge a cantar atrás de si em diversas ocasiões.

"E a vossa véspera de feriado?", questionou Markl na legenda da publicação.

