Com espetáculos marcados para os dias 7,8 e 9 de dezembro na Altice Arena, em Lisboa, e 16, 17 e 20 de dezembro no Super Bock Arena, no Porto, os ensaios para 'Uma Nêspera no C*' seguem a todo o gás.

Nuno Markl, um dos rostos deste projeto, fez uma reflexão sobre a aventura que tem vivido com Bruno Nogueira e Filipe Melo.

"Passei a tarde a ensaiar com estes seres humanos muito lindos", escreveu na sua página de Instagram.

"Esta torrente de espetáculos da Nêspera que aí vem, existe na fina linha que separa o desespero nervoso da alegria que é partilhar tempo e vida com eles", continua.

"Já nos enervámos todos uns aos outros várias vezes nos últimos meses, mas também nos fizemos rir uns aos outros muito mais vezes. Tudo faz sempre muito sentido com estes compinchas", completa.

