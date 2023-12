Filipa Torrinha Nunes encontra-se a fazer uma viagem por Londres, Inglaterra. Na sua página de Instagram, a comentadora da SIC partilhou imagens do primeiro dia na cidade, na qual destacou as atividades que aproveitou para fazer.

"Começámos por explorar a zona do Hyde Park porque é super perto do hotel. Caminhámos bastante. Há qualquer coisa de bucólico em determinadas zonas que vale a pena ser sentido com calma. Depois fomos para Mayfair onde ficámos o resto do dia. Fiz a minha tatuagem, bebemos cocktails e jantámos", relatou.

Posteriormente notou: "O frio é totalmente suportável, nada de especial. Os nativos são simpáticos nos gestos, nas palavras mas não na expressão facial. Não sorriem e não sei lidar com isso. Custa muito viver sem luminosidade mas com calma aprenderei a ver beleza nisso também. É nostálgico, eu sou nostálgica, então hei de de conseguir apreciar. E é isto jovens!".

José Figueiras, apresentador, não resistiu em deixar o seguinte comentário: "Olha o frio! Ainda apanhas gripe D".



