Depois de ter revelado, há pouco mais de uma semana, que tinha sido diagnosticada com o novo coronavírus, Olga Kurylenko, antiga Bond Girl, voltou a dar novidades sobre o seu estado de saúde.

A atriz, de 40 anos, surpreendeu os que a seguem no Instagram com uma fotografia ternurenta, onde surge na companhia do filho, Alexander, de quatro anos. Na legenda da imagem, Olga Kurylenko revelou que já está "recuperada".

"Para recapitular: Senti-me muito mal durante uma semana e fiquei o tempo todo na cama, a dormir, com febre alta e fortes dores de cabeça. Na segunda semana, a febre desapareceu, mas uma tosse leve apareceu e sentia-me muito cansada. No final da segunda semana, senti-me totalmente bem. A tosse passou quase por completo, embora ainda tenha tosse pela manhã, mas depois desaparece por completo durante o dia. Estou bem! E agora estou a aproveitar este momento para refletir sobre muitas coisas e para passar tempo com o meu filho", escreveu.

Uma publicação que serviu ainda para desejar um feliz Dia da Mãe aos seguidores, uma vez que no Reino Unido a data foi comemorada este domingo, 22 de março.

