Todas as manhãs, de segunda a sexta, Sara Sousa Pinto faz companhia aos telespectadores da TVI no programa 'Esta Manhã'.

A jornalista, de 27 anos, é sempre bastante elogiada pelas suas escolhas no que aos visuais diz respeito.

Colorida, descontraída, mas com um toque de elegância, a jornalista não passa despercebida nas redes sociais quando partilha com os seguidores as combinações.

Poderá ver oito deles na presente galeria.

